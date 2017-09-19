Das Mantra meiner TochterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 275: Das Mantra meiner Tochter
23 Min.Folge vom 19.09.2017Ab 12
Als Biggis Tochter Ramona von einer Klassenfahrt zurückkommt, hat sie eine Überraschung im Gepäck. Ihr neuer Freund "Naoki" ist Mitglied einer religiösen Sekte, zu der nun auch Ramona gehört. Kann Biggi ihre Tochter aus den Fängen der Sekte retten?
