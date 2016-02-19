Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 28vom 19.02.2016
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

23 Min.Folge vom 19.02.2016Ab 12

"Nein!" - Ein Wort, das Kerstin nicht über die Lippen kommt. Sie richtet sich immer nach den Anderen und vernachlässigt dabei ihre eigenen Bedürfnisse. Doch dann taucht Schwiegervater Karl auf, richtet sich häuslich ein und Kerstin platzt zum ersten Mal der Kragen.

