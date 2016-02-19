Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 28: Nein heißt nein
23 Min.Folge vom 19.02.2016Ab 12
"Nein!" - Ein Wort, das Kerstin nicht über die Lippen kommt. Sie richtet sich immer nach den Anderen und vernachlässigt dabei ihre eigenen Bedürfnisse. Doch dann taucht Schwiegervater Karl auf, richtet sich häuslich ein und Kerstin platzt zum ersten Mal der Kragen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1