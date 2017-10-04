Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 284: Endlich vereint
22 Min.Folge vom 04.10.2017Ab 12
Auf dem Weg zur Arbeit sieht der 53-jährige Paul eine Frau aus seiner Vergangenheit: Anna. Und sie ist keinen Tag gealtert. Sie haben sich am Tag des Mauerfalls ineinander verliebt, aber dann aus den Augen verloren. Paul versucht alles, um die junge Frau zu finden. Doch es scheint als wäre er der Einzige, der sie sehen kann.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1