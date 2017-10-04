Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Endlich vereint

Staffel 11Folge 284vom 04.10.2017
Endlich vereint

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 284: Endlich vereint

22 Min.Folge vom 04.10.2017Ab 12

Auf dem Weg zur Arbeit sieht der 53-jährige Paul eine Frau aus seiner Vergangenheit: Anna. Und sie ist keinen Tag gealtert. Sie haben sich am Tag des Mauerfalls ineinander verliebt, aber dann aus den Augen verloren. Paul versucht alles, um die junge Frau zu finden. Doch es scheint als wäre er der Einzige, der sie sehen kann.

