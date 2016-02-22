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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der imaginäre Freund

Staffel 11Folge 29vom 22.02.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Der imaginäre Freund

23 Min.Folge vom 22.02.2016Ab 12

Carola ist in Sorge um ihre Tochter Wilma. Die 13-Jährige hat einen neuen Freund, den sie "Rudolph" nennt. Wilma behauptet, dass nur sie ihn sehen kann, weil er unsichtbar sei. Carla glaubt erst an eine simple Spinnerei. Doch als Carla dann plötzlich Rudolphs glimmmende Zigarettenstummel auf ihrer Terrasse findet ist schnell klar: Rudolph ist aus Fleisch und Blut und viel älter als Wilma ...

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