Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 29: Der imaginäre Freund
23 Min.Folge vom 22.02.2016Ab 12
Carola ist in Sorge um ihre Tochter Wilma. Die 13-Jährige hat einen neuen Freund, den sie "Rudolph" nennt. Wilma behauptet, dass nur sie ihn sehen kann, weil er unsichtbar sei. Carla glaubt erst an eine simple Spinnerei. Doch als Carla dann plötzlich Rudolphs glimmmende Zigarettenstummel auf ihrer Terrasse findet ist schnell klar: Rudolph ist aus Fleisch und Blut und viel älter als Wilma ...
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1