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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Opas zweiter Frühling

Staffel 11Folge 303vom 15.11.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 303: Opas zweiter Frühling

22 Min.Folge vom 15.11.2017Ab 12

Melli freut sich, endlich Vera kennenzulernen, die neue Liebe ihres Vaters. Doch Vera ist nicht das, was sich die Tochter und ihre Familie unter Vaters neuer Freundin vorgestellt haben.

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