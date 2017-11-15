Opas zweiter FrühlingJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 303: Opas zweiter Frühling
22 Min.Folge vom 15.11.2017Ab 12
Melli freut sich, endlich Vera kennenzulernen, die neue Liebe ihres Vaters. Doch Vera ist nicht das, was sich die Tochter und ihre Familie unter Vaters neuer Freundin vorgestellt haben.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1