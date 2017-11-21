In den Fängen des SchutzengelsJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 306: In den Fängen des Schutzengels
23 Min.Folge vom 21.11.2017Ab 12
Als Micha ein Handy auf dem Gehweg findet, wird er nur knapp von einem Dachziegel verfehlt. Er ist überzeugt - das Handy hat sein Leben gerettet, und er setzt alles daran, die hübsche Besitzerin ausfindig zu machen?
