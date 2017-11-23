Mit einem Klick ins ChaosJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 308: Mit einem Klick ins Chaos
22 Min.Folge vom 23.11.2017Ab 12
Als Milena durch einen Arbeitsunfall ein blaues Auge davon trägt, landet ein Foto von ihr im Internet. Der syrische Flüchtling Hakim soll sie verprügelt haben. Obwohl das eine Lüge ist, wird daraus eine Hetzjagd.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1