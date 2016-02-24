Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 31vom 24.02.2016
23 Min.Folge vom 24.02.2016Ab 12

Wenn ein Tag alles verändert: Eva Beer muss nicht nur den plötzlichen Verlust ihres Ehemannes verkraften, sondern auch die Wahrheiten, die nach seinem Tod ans Licht kommen: Kreditschulden, Mietrückstände, die 60-Jährige steht vor einem riesigen Schuldenberg. Kein Job und kein Dach über dem Kopf bleibt der Seniorin nur ein Ausweg: die Obdachlosigkeit. Doch ganz unten angekommen, findet Eva wahres Glück...

Alle Staffeln im Überblick

Alle 14 Staffeln und Folgen