Kleine Lügen, große LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 312: Kleine Lügen, große Liebe
23 Min.Folge vom 30.11.2017Ab 12
Katja zieht mit ihrer pubertierenden Tochter Juli vorübergehend in eine Villa, auf die sie während der Abwesenheit der Eigentümerin aufpassen soll. Doch dort geht alles drunter und drüber.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-12, Season 14: Constantin Entertainment GmbH