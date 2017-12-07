Immer Ärger mit den NachbarnJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 315: Immer Ärger mit den Nachbarn
22 Min.Folge vom 07.12.2017Ab 12
Ein junges Ehepaar muss wegen der schrecklichen Nachbarn um seine gesamte Existenz fürchten.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-12, Season 14: Constantin Entertainment GmbH