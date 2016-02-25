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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Nur eine von vielen

Staffel 11Folge 32vom 25.02.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 32: Nur eine von vielen

23 Min.Folge vom 25.02.2016Ab 12

Einmal Frauenheld - immer Frauenheld? Imke Heppner glaubt, ihren Verlobten Luca komplett umgekrempelt zu haben. Doch am Tag ihrer Hochzeit taucht plötzlich eine fremde Frau auf, die Luca geschwängert haben soll. Ist Imke tatsächlich nur eine von Vielen?

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