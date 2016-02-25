Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Nur eine von vielen
23 Min.Folge vom 25.02.2016Ab 12
Einmal Frauenheld - immer Frauenheld? Imke Heppner glaubt, ihren Verlobten Luca komplett umgekrempelt zu haben. Doch am Tag ihrer Hochzeit taucht plötzlich eine fremde Frau auf, die Luca geschwängert haben soll. Ist Imke tatsächlich nur eine von Vielen?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH