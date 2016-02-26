Zum Schweigen verdammtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Zum Schweigen verdammt
23 Min.Folge vom 26.02.2016Ab 12
"Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt"- Priester Philipp rettet ein Leben, aber er findet trotzdem, dass er zu wenig bewirkt. Und als er von einem Beichtenden erpresst wird, steht er vor der Wahl: Das Beichtgeheimnis zu wahren, oder das Leben, das er gerettet hat, zu zerstören.
