Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 36: ABC der Liebe
23 Min.Folge vom 02.03.2016Ab 12
Anja ist verzweifelt: Für ihre große Liebe und Chef Georg war sie nur eine Affäre. Als er sie abserviert, bricht eine Welt für Anja zusammen. Völlig aufgelöst baut sie in der Tiefgarage fast einen Unfall. Hausmeister Jens kümmert sich um Anja. Die beiden nähern sich an. Doch ausgerechnet von Georg muss Anja erfahren, dass Jens ein Geheimnis hat.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1