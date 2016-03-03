Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Wer bin ich?
22 Min.Folge vom 03.03.2016Ab 12
Für die junge Nele bricht eine heile Familienwelt zusammen. Durch Zufall findet sie heraus, dass sie ein Kind aus der Retorte ist. Nele stürzt in eine Identitätskrise: Wer ist sie und wo kommt sie her? Mit Hilfe ihrer Freundin findet sie schließlich ihren leiblichen Vater. Aber wie wird er reagieren?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1