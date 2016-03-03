Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wer bin ich?

Staffel 11Folge 37vom 03.03.2016
Wer bin ich?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 37: Wer bin ich?

22 Min.Folge vom 03.03.2016Ab 12

Für die junge Nele bricht eine heile Familienwelt zusammen. Durch Zufall findet sie heraus, dass sie ein Kind aus der Retorte ist. Nele stürzt in eine Identitätskrise: Wer ist sie und wo kommt sie her? Mit Hilfe ihrer Freundin findet sie schließlich ihren leiblichen Vater. Aber wie wird er reagieren?

