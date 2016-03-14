Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Rückkehr ins Nichts

Staffel 11Folge 44vom 14.03.2016
Joyn+
Rückkehr ins Nichts

Rückkehr ins NichtsJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 44: Rückkehr ins Nichts

23 Min.Folge vom 14.03.2016Ab 12

Nach einer langen Dienstreise kehrt Kathrin nach Hause zurück. An der Haustür erwartet sie jedoch eine böse Überraschung: ihr Schlüssel passt nicht mehr. Ihr Ehemann Alex hat offenbar ohne ihr Wissen das Haus verkauft und ist mit dem Geld spurlos verschwunden. Kathrin vermutet eine Affäre hinter dem seltsamen Verhalten. Doch dann macht sie eine schreckliche Entdeckung.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen