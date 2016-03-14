Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 44: Rückkehr ins Nichts
23 Min.Folge vom 14.03.2016Ab 12
Nach einer langen Dienstreise kehrt Kathrin nach Hause zurück. An der Haustür erwartet sie jedoch eine böse Überraschung: ihr Schlüssel passt nicht mehr. Ihr Ehemann Alex hat offenbar ohne ihr Wissen das Haus verkauft und ist mit dem Geld spurlos verschwunden. Kathrin vermutet eine Affäre hinter dem seltsamen Verhalten. Doch dann macht sie eine schreckliche Entdeckung.
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1