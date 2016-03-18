Prinzessin will es wissenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 48: Prinzessin will es wissen
22 Min.Folge vom 18.03.2016Ab 12
Auto geklaut, kein Job in Aussicht und eine kriselnde Beziehung. So sieht Lunas Neuanfang in München aus. Aber die 25-jährige will endlich frei sein und sich von ihrem einflussreichen Vater Enno loseisen. Durch einen Zufall trifft sie schließlich auf die Altenpflegerin Katrin, bei der sie Unterschlupf findet. Als Gegenleistung muss Luna ihr bei der Arbeit zur Hand zu gehen. Was wieder mal völlig schief geht ...
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1