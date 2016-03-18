Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Prinzessin will es wissen

Staffel 11Folge 48vom 18.03.2016
Joyn Plus
Prinzessin will es wissen

Prinzessin will es wissenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 48: Prinzessin will es wissen

22 Min.Folge vom 18.03.2016Ab 12

Auto geklaut, kein Job in Aussicht und eine kriselnde Beziehung. So sieht Lunas Neuanfang in München aus. Aber die 25-jährige will endlich frei sein und sich von ihrem einflussreichen Vater Enno loseisen. Durch einen Zufall trifft sie schließlich auf die Altenpflegerin Katrin, bei der sie Unterschlupf findet. Als Gegenleistung muss Luna ihr bei der Arbeit zur Hand zu gehen. Was wieder mal völlig schief geht ...

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen