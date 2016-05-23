Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 49: Ron vom Mars
23 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 12
Dr. Maren Böhm hat in ihrer geschlossenen psychiatrischen Klinik schon viel erlebt. Doch als Patient Ron in die Klinik eingeliefert wird, stellt er den Klinikalltag gehörig auf den Kopf. Denn er kommt, wie er sagt, vom Mars.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
Copyrights:© Sat.1