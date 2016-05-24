Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 50vom 24.05.2016
Folge 50: Der verlorene Prinz

22 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 12

Als Studentin Anna überfallen wird, eilt ihr der charmante Leonhard zur Hilfe. Für Anna ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch dann stellt sie fest, dass ihr neuer Prinz ein dunkles Geheimnis hat. Was hat ihre Mutter damit zu tun?

