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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Babycrash

Staffel 11Folge 51vom 25.05.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 51: Babycrash

23 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 12

Am Tag ihrer Hochzeit bricht für Elena eine Welt zusammen. Ein fremdes Baby liegt plötzlich vor ihrer Tür. Und der Vater ist ausgerechnet ihr Bräutigam. Doch der will nicht verraten, wer die Mutter des Kindes ist.

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