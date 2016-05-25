Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 51: Babycrash
23 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 12
Am Tag ihrer Hochzeit bricht für Elena eine Welt zusammen. Ein fremdes Baby liegt plötzlich vor ihrer Tür. Und der Vater ist ausgerechnet ihr Bräutigam. Doch der will nicht verraten, wer die Mutter des Kindes ist.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1