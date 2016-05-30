Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 53: Im siebten Monat
22 Min.Folge vom 30.05.2016Ab 12
Anna ist im siebten Monat schwanger und ersteigert alle erdenklichen Babyartikel. Als sie die Sachen vor Ort abholen will, wird sie jedoch betäubt. Anna wacht plötzlich an eine Fußfessel gekettet in einem verlassenen Käfig auf.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH