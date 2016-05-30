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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Im siebten Monat

Staffel 11Folge 53vom 30.05.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 53: Im siebten Monat

22 Min.Folge vom 30.05.2016Ab 12

Anna ist im siebten Monat schwanger und ersteigert alle erdenklichen Babyartikel. Als sie die Sachen vor Ort abholen will, wird sie jedoch betäubt. Anna wacht plötzlich an eine Fußfessel gekettet in einem verlassenen Käfig auf.

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