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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

Staffel 11Folge 58vom 07.06.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 58: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

23 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 12

Die alleinerziehende Anne (28) hat Angst, dass ihrem Sohn Mattis auf dem Heimweg von der Schule etwas zustoßen könnte. Sie bittet ihren Ex-Freund um Hilfe. Doch der verspätet sich und plötzlich ist Mattis spurlos verschwunden.

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