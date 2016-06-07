Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?Jetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 58: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
23 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 12
Die alleinerziehende Anne (28) hat Angst, dass ihrem Sohn Mattis auf dem Heimweg von der Schule etwas zustoßen könnte. Sie bittet ihren Ex-Freund um Hilfe. Doch der verspätet sich und plötzlich ist Mattis spurlos verschwunden.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1