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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine Schuld, Deine Schuld

Staffel 11Folge 59vom 08.06.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 59: Meine Schuld, Deine Schuld

22 Min.Folge vom 08.06.2016Ab 12

Der 18-jährige Sohn von Ines (36) ist in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt. Um ihren Sohn zu schützen nimmt sie die Schuld auf sich. Doch ihr Lügenkonstrukt droht aufzufliegen.

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