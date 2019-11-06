Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 6: Herz über Kopf
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Philipp ist pleite. Doch dann erbt er von seinem verstorbenen Vater ein Haus. Das Problem: Dort wohnt eine störrische alte Dame, die partout nicht ausziehen will und auf ihr Wohnrecht beharrt. Als er dann ihre Tochter Rike kennenlernt, wird die ganze Sache noch komplizierter. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1