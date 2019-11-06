Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Herz über Kopf

Staffel 11Folge 6vom 06.11.2019
Joyn+
Herz über Kopf

Herz über KopfJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 6: Herz über Kopf

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Philipp ist pleite. Doch dann erbt er von seinem verstorbenen Vater ein Haus. Das Problem: Dort wohnt eine störrische alte Dame, die partout nicht ausziehen will und auf ihr Wohnrecht beharrt. Als er dann ihre Tochter Rike kennenlernt, wird die ganze Sache noch komplizierter. Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen