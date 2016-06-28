Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 68vom 28.06.2016
Folge 68: In meinen Träumen

23 Min.Folge vom 28.06.2016Ab 12

Jan ist ein bodenständiger Arzt, doch seine Schwester zerrt ihn vor einen Wunschbrunnen. Dort wünscht er sich, dass er endlich seine Traumfrau trifft. Das Wunder geschieht, doch leider sieht er seine Traumfrau immer nur im Schlaf. Gibt es sie wirklich oder bleibt alles nur ein Traum?

