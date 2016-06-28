Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 68: In meinen Träumen
23 Min.Folge vom 28.06.2016Ab 12
Jan ist ein bodenständiger Arzt, doch seine Schwester zerrt ihn vor einen Wunschbrunnen. Dort wünscht er sich, dass er endlich seine Traumfrau trifft. Das Wunder geschieht, doch leider sieht er seine Traumfrau immer nur im Schlaf. Gibt es sie wirklich oder bleibt alles nur ein Traum?
