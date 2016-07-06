Kinderaugen sehen mehrJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 73: Kinderaugen sehen mehr
22 Min.Folge vom 06.07.2016Ab 12
Die beliebte Ärztin Maria hat ein trauriges Geheimis: Sie wurde vor sieben Jahren vergewaltigt. Plötzlich steht sie ihrem Peiniger im Krankenhaus gegenüber. In dieser schwierigen Situation hilft ihr die ungewöhliche Freundschaft zu dem achtjährigen Peter.
