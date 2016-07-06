Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 73vom 06.07.2016
22 Min.Folge vom 06.07.2016Ab 12

Die beliebte Ärztin Maria hat ein trauriges Geheimis: Sie wurde vor sieben Jahren vergewaltigt. Plötzlich steht sie ihrem Peiniger im Krankenhaus gegenüber. In dieser schwierigen Situation hilft ihr die ungewöhliche Freundschaft zu dem achtjährigen Peter.

