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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Happy Birthday

Staffel 11Folge 74vom 07.07.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 74: Happy Birthday

23 Min.Folge vom 07.07.2016Ab 12

Für Annette ist ihr Geburtstag der schlimmste Tag des Jahres. Ihr Ex hat sie genau an diesem Tag verlassen. Seitdem trifft die 26-Jährige jedoch immer pünklich zu ihrem Geburtstag den hübschen Ruben. Versucht das Schicksal ihr ihren Geburtstag wieder zu versüßen?

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