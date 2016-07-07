Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 74: Happy Birthday
23 Min.Folge vom 07.07.2016Ab 12
Für Annette ist ihr Geburtstag der schlimmste Tag des Jahres. Ihr Ex hat sie genau an diesem Tag verlassen. Seitdem trifft die 26-Jährige jedoch immer pünklich zu ihrem Geburtstag den hübschen Ruben. Versucht das Schicksal ihr ihren Geburtstag wieder zu versüßen?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH