Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 75: Wink des Himmels
23 Min.Folge vom 11.07.2016Ab 12
Die erfolgreiche Chirurgin Sarah hat mitten in einer schwierigen OP einen Blackout. Doch plötzlich steht der mysteriöse Raphael hinter ihr und assistiert. Danach verschwindet er und keiner kennt ihn. Raphael taucht fortan immer bei Sarah auf, wenn es brenzlig wird. Fast so, als wäre er ein Engel.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1