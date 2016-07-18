Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 79: Nachts im Wald
23 Min.Folge vom 18.07.2016Ab 12
Auf der Suche nach einem Abenteuer, machen sich Malin, Jonas und Maxi auf, um eine Nacht im Wald zu verbringen. Doch die Nacht wird gruseliger als gedacht. Und aus Spaß wird plötzlich Ernst, denn von Jonas fehlt am nächsten Morgen jede Spur, bis auf ein blutiges Hemd.
