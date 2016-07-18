Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Nachts im Wald

Staffel 11Folge 79vom 18.07.2016
Nachts im Wald

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 79: Nachts im Wald

23 Min.Folge vom 18.07.2016Ab 12

Auf der Suche nach einem Abenteuer, machen sich Malin, Jonas und Maxi auf, um eine Nacht im Wald zu verbringen. Doch die Nacht wird gruseliger als gedacht. Und aus Spaß wird plötzlich Ernst, denn von Jonas fehlt am nächsten Morgen jede Spur, bis auf ein blutiges Hemd.

