Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 84: Der Fremde im Wald
23 Min.Folge vom 26.07.2016Ab 12
Nino ist auf der Flucht vor der Polizei. Der 28 Jährige wird beschuldigt, seine Freundin ermordet zu haben. In einem Wald findet er Unterschlupf und schließt Freundschaft mit dem 13-jährigen Tim. Was Nino nicht weiß: Tims Mutter ist Kommissarin und ihm längst auf den Fersen.
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1