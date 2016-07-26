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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Fremde im Wald

Staffel 11Folge 84vom 26.07.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 84: Der Fremde im Wald

23 Min.Folge vom 26.07.2016Ab 12

Nino ist auf der Flucht vor der Polizei. Der 28 Jährige wird beschuldigt, seine Freundin ermordet zu haben. In einem Wald findet er Unterschlupf und schließt Freundschaft mit dem 13-jährigen Tim. Was Nino nicht weiß: Tims Mutter ist Kommissarin und ihm längst auf den Fersen.

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