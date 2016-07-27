Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Licht im Dunkeln

Staffel 11Folge 85vom 27.07.2016
Das Licht im Dunkeln

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 85: Das Licht im Dunkeln

23 Min.Folge vom 27.07.2016Ab 12

Als Julia nach einem Stromschlag im Krankenhaus aus dem Koma erwacht, ist nichts mehr wie es war. Ihr Vater ist auf keinem Familienfoto mehr zu sehen und spurlos verschwunden. Fast so, als hätte es ihn nie gegeben. Zudem scheint ein mysteriöser Unbekannter Julia zu verfolgen und sie hört immer wieder eine seltsame Melodie. Julia fragt sich langsam: Was ist während des Stromschlags passiert?

