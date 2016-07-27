Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 85: Das Licht im Dunkeln
23 Min.Folge vom 27.07.2016Ab 12
Als Julia nach einem Stromschlag im Krankenhaus aus dem Koma erwacht, ist nichts mehr wie es war. Ihr Vater ist auf keinem Familienfoto mehr zu sehen und spurlos verschwunden. Fast so, als hätte es ihn nie gegeben. Zudem scheint ein mysteriöser Unbekannter Julia zu verfolgen und sie hört immer wieder eine seltsame Melodie. Julia fragt sich langsam: Was ist während des Stromschlags passiert?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1