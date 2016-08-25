Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Juliana - Der Wolf im Schafspelz

Staffel 11Folge 90vom 25.08.2016
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 90: Juliana - Der Wolf im Schafspelz

23 Min.Folge vom 25.08.2016Ab 12

Die erfolgreiche Geschäftsfrau Juliana kann ihre Restaurantrechnung nicht bezahlen, da ihr Geldbeutet plötzlich weg ist. Hilfsbereit springt der charmante Marc ein und legt Juliana das Geld aus - eine Lovestory bahnt sich an. Als Marc plötzlich 15.000 Euro an das Finanzamt zurückzahlen muss, könnte Juliana einspringen und sich revanchieren.

