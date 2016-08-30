Pistole verzweifelt gesuchtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 93: Pistole verzweifelt gesucht
22 Min.Folge vom 30.08.2016Ab 12
Nach dem Tod ihres Vaters kümmert sich Viviane um die Haushaltsauflösung, obwohl sie mit ihrem 16-jährigen Sohn Fabian genug Probleme hat. Dabei entdeckt sie eine Pistole. Doch am nächsten Tag ist die Waffe spurlos verschwunden. Viviane erfährt in der Zeitung von einem bewaffneten Einbruch zweier Jugendlicher. Ist ihr Sohn etwa einer der Täter?
