Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Pistole verzweifelt gesucht

Staffel 11Folge 93vom 30.08.2016
22 Min.Folge vom 30.08.2016Ab 12

Nach dem Tod ihres Vaters kümmert sich Viviane um die Haushaltsauflösung, obwohl sie mit ihrem 16-jährigen Sohn Fabian genug Probleme hat. Dabei entdeckt sie eine Pistole. Doch am nächsten Tag ist die Waffe spurlos verschwunden. Viviane erfährt in der Zeitung von einem bewaffneten Einbruch zweier Jugendlicher. Ist ihr Sohn etwa einer der Täter?

