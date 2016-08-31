Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 94vom 31.08.2016
23 Min.Folge vom 31.08.2016Ab 12

Die 32-jährige Astrid ist geschockt: Ihr Mann Holger ist spurlos verschwunden! Die Ermittlungen der Polizei führen zu einer Bande von Organhändlern. Doch dann taucht eine Frau auf und behauptet, Holgers Geliebte zu sein. Ist Astrids Mann wirklich in Gefahr oder versucht er eine Affäre zu vertuschen?

