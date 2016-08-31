Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 94: Ohne jede Spur
Folge vom 31.08.2016
Die 32-jährige Astrid ist geschockt: Ihr Mann Holger ist spurlos verschwunden! Die Ermittlungen der Polizei führen zu einer Bande von Organhändlern. Doch dann taucht eine Frau auf und behauptet, Holgers Geliebte zu sein. Ist Astrids Mann wirklich in Gefahr oder versucht er eine Affäre zu vertuschen?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
