Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 95: Auf Abwegen
22 Min.Folge vom 01.09.2016Ab 12
Nach einem Streit mit seiner Freundin wird Max von einem Auto angefahren. Danach ist der Student nicht mehr er selbst: er schlafwandelt und redet von komischen Zahlencodes und einem alten Auto. Als dann ausgerechnet der Oldtimer seines Nachbarn gestohlen wird, bekommt Max Zweifel: Hat er im Schlaf den Wagen entwendet?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1