Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Auf Abwegen

Staffel 11Folge 95vom 01.09.2016
Joyn Plus
Auf Abwegen

Auf AbwegenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 95: Auf Abwegen

22 Min.Folge vom 01.09.2016Ab 12

Nach einem Streit mit seiner Freundin wird Max von einem Auto angefahren. Danach ist der Student nicht mehr er selbst: er schlafwandelt und redet von komischen Zahlencodes und einem alten Auto. Als dann ausgerechnet der Oldtimer seines Nachbarn gestohlen wird, bekommt Max Zweifel: Hat er im Schlaf den Wagen entwendet?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen