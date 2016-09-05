Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 97: Die lüsterne Chefin
23 Min.Folge vom 05.09.2016Ab 12
Der charmante Deutsch-Italiener Massimo wird von seiner Chefin sexuell erpresst. Obwohl der 43-Jährige verheiratet ist, verlangt sie Sex mit ihm oder er wird gefeuert. Als Massimo sich weigert, wird der tägliche Gang zur Arbeit zur Tortur. Aber auch seine Ehe kriselt. Denn die Chefin provoziert einen Ehekrach.
