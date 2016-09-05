Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 97vom 05.09.2016
23 Min.Folge vom 05.09.2016Ab 12

Der charmante Deutsch-Italiener Massimo wird von seiner Chefin sexuell erpresst. Obwohl der 43-Jährige verheiratet ist, verlangt sie Sex mit ihm oder er wird gefeuert. Als Massimo sich weigert, wird der tägliche Gang zur Arbeit zur Tortur. Aber auch seine Ehe kriselt. Denn die Chefin provoziert einen Ehekrach.

