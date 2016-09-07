Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 99: Anonymer Notruf
23 Min.Folge vom 07.09.2016Ab 12
Als Sophie für ihre Schwester Karla beim Juwelier eine Uhr abholen möchte, wird sie bei einem Überfall erschossen. Karla gibt sich die Schuld für den Tod ihrer Schwester und kündigt ihren Job bei der Telefonseelsorge. Doch an ihrem letzten Arbeitstag bekommt sie einen Anruf, der ihr Leben auf den Kopf stellt.
