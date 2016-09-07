Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Anonymer Notruf

Staffel 11Folge 99vom 07.09.2016
Joyn Plus
Anonymer Notruf

Anonymer NotrufJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 99: Anonymer Notruf

23 Min.Folge vom 07.09.2016Ab 12

Als Sophie für ihre Schwester Karla beim Juwelier eine Uhr abholen möchte, wird sie bei einem Überfall erschossen. Karla gibt sich die Schuld für den Tod ihrer Schwester und kündigt ihren Job bei der Telefonseelsorge. Doch an ihrem letzten Arbeitstag bekommt sie einen Anruf, der ihr Leben auf den Kopf stellt.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen