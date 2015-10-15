Luxusweib wider WillenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 134: Luxusweib wider Willen
23 Min.Folge vom 15.10.2015Ab 12
Lizzie hat ihren Traummann Jürgen geheiratet und ist mit ihm in ein neues Leben gezogen. Es fehlt an nichts: Sie hat viel Geld, ein großes Haus und sie muss nicht einmal dafür arbeiten gehen. Glücklich ist sie trotzdem nicht, denn ihr Mann hat nie Zeit für sie. Und dann passiert es: Sie lässt sich zu einem Kuss mit dem attraktiven Golflehrer Antoine hinreißen. Ein Außrutscher, der jedoch nicht unbeobachtet blieb.
