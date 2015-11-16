Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 149vom 16.11.2015
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 149: Der Herzensbrecher

23 Min.Folge vom 16.11.2015Ab 12

Als Tochter eines Privatdetektivs wurde Merle Misstrauen in die Wiege gelegt. Daran scheiterten auch bislang alle ihre Beziehungen. Dann findet Merle in den Akten ihres Vaters zufällig das Foto von Moritz, einem unverschämt attraktiven, vermeintlichen Ehebrecher und kann nicht anders, als ihn vor dem gehörnten Ehemann zu warnen. Doch dabei kommt sie selbst Moritz gefährlich nah.

