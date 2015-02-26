Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Lena, der Lockvogel
23 Min.Folge vom 26.02.2015Ab 12
Lena Feldhaus (27) arbeitet als Lockvogel für eine Online-Partnervermittlung. Sie verleitet Männer dazu, ein teures Abo abzuschließen. Für Lena ist das leicht verdientes Geld. Als sie jedoch eines Tages ihre eigene Regel bricht - triff dich niemals mit einem Kunden - ist plötzlich alles anders. Denn zwischen ihr und ihrem charmanten Chatpartner Linus Borchert (28) beginnt es plötzlich zu knistern. Hat ihre Liebe eine Chance, wenn sie auf einer Lüge basiert?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1