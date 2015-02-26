Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Lena, der Lockvogel

Staffel 10Folge 33vom 26.02.2015
23 Min.Folge vom 26.02.2015Ab 12

Lena Feldhaus (27) arbeitet als Lockvogel für eine Online-Partnervermittlung. Sie verleitet Männer dazu, ein teures Abo abzuschließen. Für Lena ist das leicht verdientes Geld. Als sie jedoch eines Tages ihre eigene Regel bricht - triff dich niemals mit einem Kunden - ist plötzlich alles anders. Denn zwischen ihr und ihrem charmanten Chatpartner Linus Borchert (28) beginnt es plötzlich zu knistern. Hat ihre Liebe eine Chance, wenn sie auf einer Lüge basiert?

