Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Zurück ins Glück
23 Min.Folge vom 05.03.2015Ab 12
Vor neun Jahren hat Saskia Peters ihr Elternhaus verlassen und kehrte nie wieder zurück. Damals starb ihr Bruder bei einem tragischen Unfall und Saskias Vater gab ihr die Schuld daran. Jetzt muss Saskia zurück nach Hause, um ihren kranken Vater zu pflegen. Mit dabei: Ihr achtjähriger Sohn Tim. Saskia wird wieder mit der schrecklichen Geschichte konfrontiert, und auch das Geheimnis um Tims leiblichen Vater kann sie nicht länger für sich behalten, als der plötzlich vor ihr steht.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
