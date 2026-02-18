Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Raus aus dem Chaos

sixxStaffel 1Folge 1vom 18.02.2026
Raus aus dem Chaos

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 1: Raus aus dem Chaos

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Brenda und Scott haben vor knapp einem Jahr mit dem Umbau ihres Hauses begonnen. Doch die Renovierung geht nicht voran, und die Familie lebt seither auf einer Baustelle. Nate und Jeremiah eilen dem Paar zur Hilfe und beenden die Umbauarbeiten. Die Handwerker bauen Wände und Decken ein, da bisher nur eine Holzverkleidung vorhanden war. Ein großer Wohn- und Essbereich wird errichtet und von Nate und Jeremiah verschönert. Zudem entsteht eine helle und geräumige Küche.

