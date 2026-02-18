Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 1: Raus aus dem Chaos
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Brenda und Scott haben vor knapp einem Jahr mit dem Umbau ihres Hauses begonnen. Doch die Renovierung geht nicht voran, und die Familie lebt seither auf einer Baustelle. Nate und Jeremiah eilen dem Paar zur Hilfe und beenden die Umbauarbeiten. Die Handwerker bauen Wände und Decken ein, da bisher nur eine Holzverkleidung vorhanden war. Ein großer Wohn- und Essbereich wird errichtet und von Nate und Jeremiah verschönert. Zudem entsteht eine helle und geräumige Küche.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen