Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 3: Happy Hour in der Lounge
44 Min. Ab 6
Alex und Tom haben ein Haus geerbt, das seit dem Bau im Jahr 1936 nicht renoviert wurde. Das Paar ist überfordert und bittet Nate und Jeremiah um Hilfe. Die Handwerker reparieren alle großen Schäden, erneuern die Böden und streichen die Wände im Wohnzimmer in einem Braunton. Zudem wird die Küche vergrößert und modernisiert. Gleich daneben richten die Profis ein schickes, grünes Esszimmer ein.
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
