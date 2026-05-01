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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Innere Hebriden

xploreStaffel 1Folge 1vom 01.05.2026
Innere Hebriden

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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Folge 1: Innere Hebriden

59 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Ben erkundet die alten Seewege der Inneren Hebriden. Er besucht Iona, die Wiege des Christentums, nach der er seine Tochter benannt hat, und erfährt, wie Columbas Erbe die Menschen heute inspiriert.

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