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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Nördliche Äußere Hebriden

xploreStaffel 1Folge 3vom 01.05.2026
Nördliche Äußere Hebriden

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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Folge 3: Nördliche Äußere Hebriden

59 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Auf den nördlichen Äußeren Hebriden kehrt Ben nach Taransay zurück, der Insel, auf der er vor 20 Jahren ein Jahr lang für eine Fernsehsendung lebte.

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