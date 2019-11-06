Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
Folge 3: Cindy aus dem Wilden Westen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Comedy-Prinzessin Cindy fährt für ihre Show "Schwarz, Rot, Pink" quer durch's Land. Heute berichtet sie in der Weimarhalle von ihren Abenteuern bei den Karl-May-Festspielen und verrät den Zuschauern ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12