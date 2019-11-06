Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Die Kanzlerin aus dem Plattenbau

Die Kanzlerin aus dem PlattenbauJetzt kostenlos streamen

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Folge 5: Die Kanzlerin aus dem Plattenbau

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Diese Woche erzählt Cindy in der Weimarhalle von ihren Abenteuern und Zukunftswünschen, gibt Spartipps und begrüßt mit Mundstuhl illustre Gäste. Außerdem berichtet die Comedy-Prinzessin, wie sie sich in New York als Taxifahrerin mit einem sehr fluchfreudigen Mitfahrer so geschlagen hat. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
SAT.1

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Alle 2 Staffeln und Folgen