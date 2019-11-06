Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Cindys Taste

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Folge 6: Cindys Taste

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Heute wandelt Cindy in New York auf den Spuren von "Sex and the City" und stellt bei "The Taste" ihre fabelhaften Kochkünste unter Beweis. Kein Wunder, dass die Jury rund um Tim Mälzer völlig bezaubert ist. Rechte: Sat.1

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
SAT.1

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

