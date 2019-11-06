Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Cindy auf Männersuche

Cindy auf MännersucheJetzt kostenlos streamen

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Folge 2: Cindy auf Männersuche

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Unterwegs im Auftrag der Unterhaltung: Cindy aus Marzahn düst in pinker Mission quer durch Deutschland. Heute legt sie sich mit den Cowboys von The BossHoss an. Ihre abenteuerlichen Erfahrungen präsentiert sie in der Weimarhalle. Im Gepäck hat sie unterhaltsame Clips, Studioaktionen, Überraschungsgäste und namenhafte Kollegen aus der Comedy-Szene. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
SAT.1

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Alle 2 Staffeln und Folgen