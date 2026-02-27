Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Seattle Firefighters

Verkalkuliert

sixxStaffel 6Folge 10vom 05.03.2026
Verkalkuliert

VerkalkuliertJetzt kostenlos streamen

Seattle Firefighters

Folge 10: Verkalkuliert

41 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

An ihrem Übungstag liefern sich die Wachen 19 und 88 einen Kampf um den nächsten Bierdeckel. Becketts Schützling und größter Fan, Lieutenant Cooper, ist mit von der Partie. Plötzlich gerät ein Übungsbrand außer Kontrolle und tötet Cooper. Das Team der 19 hat Becketts Alkoholproblem als Grund für die fehlerhafte Brandsimulation im Verdacht. Beckett droht daraufhin jedem mit Suspendierung, der ihn als Captain in Frage stellt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Seattle Firefighters
sixx
Seattle Firefighters

Seattle Firefighters

Alle 1 Staffeln und Folgen