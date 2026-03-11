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Seattle Firefighters

Lass alles raus

sixxStaffel 6Folge 14vom 11.03.2026
Lass alles raus

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Seattle Firefighters

Folge 14: Lass alles raus

42 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Während das Team auf der Wache gemeinsam kocht, geht plötzlich der Alarm los. Sie lassen alles stehen und liegen. Dabei wird allerdings ein Brenner unter einem Topf vergessen - bis der schließlich Feuer fängt. Vic, die im Büro arbeitet, kann den Brand löschen. Theo ist wütend und fragt sich, ob das eine Art Streich gewesen sei, um ihn schlecht aussehen zu lassen. Besonders Andy muss unter seiner miesen Laune leiden.

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